Was dieses Jahr wohl auf Prinz George (6) unter dem Tannenbaum wartet? Auch die Kinder von Prinz William (37) und Herzogin Kate (37) warten sicherlich schon sehnsüchtig auf Weihnachten. Wie ein Insider verraten hat, steht auf Charlottes diesjährigem Wunschzettel ein besonders großes Geschenk: Die Vierjährige soll sich ein Pony wünschen! Ob ihre royalen Eltern ihr diesen Traum auch erfüllen werden, bleibt abzuwarten. Was ihr Bruder George bekommt, hat Papa William nun aber verraten.

In der TV-Sendung A Berry Royal Christmas plauderte der Herzog von Cambridge jetzt aus dem Weihnachts-Nähkästchen. "George hat dem Christkind schon eine Liste geschrieben", verriet William und enthüllte dann: "Er liebt es, zu zeichnen. Er ist ein wirklich guter Zeichner. Außerdem liebt er Fußball – wir werden ihm also vermutlich etwas zum Zeichnen oder Fußballspielen schenken." Offenbar darf der Sechsjährige sich also auf einen neuen Lederball, Stollenschuhe oder Stifte freuen.

Als William daraufhin in der Sendung gefragt wurde, ob Georges Begeisterung für den Sport von seiner eigenen herrühre, lachte der Dreifach-Papa und erklärte: "Ich versuche, da nicht allzu befangen zu sein. Ich habe zu ihm gesagt: 'Du kannst jeden anfeuern außer den F.C. Chelsea – natürlich feuert er sie jetzt an.'" Was sagt ihr zu den Geschenken, die der kleine Prinz bekommt? Stimmt ab!

