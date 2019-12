Bleibt Helene Fischers (35) Bühnen-Comeback nur ein kurzes Vergnügen? Anfang des Jahres verkündete die Schlagersängerin, sich eine kleine Auszeit nehmen zu wollen. Am 25. Dezember können sich ihre Fans aber auf eine gewohnt spektakuläre Performance der Musikerin freuen, denn: Sie ist der Star der ZDF-Weihnachtsshow. Wird das vielleicht einer ihrer letzten Auftritte sein? Helene stellte nun klar: Sie hätte kein Problem damit, ganz von der Bildfläche zu verschwinden.

Im Interview mit der BZ betonte die 35-Jährige, wie gut ihr die Pause getan habe. Sie habe es einfach sehr genossen, sich Zeit für sich und ihre Lieben zu nehmen. Wäre es für sie also denkbar, sich komplett zurückzuziehen? "Aus der großen Öffentlichkeit? Ja, und zwar von heute auf morgen, ohne Probleme. Ohne Musik? Niemals!"

Aber keine Sorge, noch ist dieser Zeitpunkt nicht gekommen. Für Helene stehen nämlich im kommenden Frühjahr wieder erste Konzerte an – unter anderem in Österreich. Auch sonst scheint die Blondine noch die ein oder andere Überraschung in petto zu haben: "Wer mich kennt, weiß natürlich, dass ich immer ein paar Pläne in der Schublade habe. Was ich davon umsetze, werde ich auf mich zukommen lassen."

P.Hoffmann/WENN.com Helene Fischer im Januar 2019 in Berlin

Actionpress/ Titgemeyer, Michael Helene Fischer, November 2019

Cinamon Red/WENN.com Helene Fischer bei "Schlagerchampions - Das große Fest der Besten", 2018

