Helene Fischer (35) kehrt bald zurück! Anfang 2019 kündigte die Schlager-Queen an, sich von den Strapazen der vergangenen Jahre erholen zu wollen. Verständlich, denn immerhin hatte sie einen Hit nach dem anderen rausgehauen und unzählige Preise mit nach Hause genommen. Bis auf einige kleinerer Gigs hält die Pause bis heute an – doch damit soll demnächst Schluss sein: Im kommenden Jahr wird Helene endlich wieder auf einer großen Bühne stehen!

Wie Bild berichtet, soll das Konzert am 4. April 2020 in Österreich stattfinden. Zum Abschluss der Wintersport-Saison im Gasteinertal wird die 35-Jährige Gassenhauer wie "Atemlos durch die Nacht" und "Regenbogenfarben" live in Bad Hofgastein performen. Als Support-Act ist bereits Melissa Naschenweng (29) angekündigt worden. Zuletzt war Helene im Sommer 2018 auf Tour gewesen.

Für die Erfolgssängerin ist es aktuell die erste Kreativ-Pause, die sie sich seit Jahren gönnt – und die scheint ihr richtig gut zu tun: "Gerade in diesen Phasen merke ich, wie beflügelnd und rein das Leben sein kann, weil man wirklich nicht viel braucht, um glücklich zu sein. Das zu erkennen, anzunehmen, sich dankbar auf jeden Tag zu freuen und seinen geliebten Menschen das Gleiche zurückzugeben, ist im Moment wahrer Luxus für mich", erklärte sie im Juni.

