Endlich können Serkan Yavuz (26) und Carina Spack öffentlich zu ihrer Liebe stehen. Bei Bachelor in Paradise verliebten sich die ehemaligen Kuppelshow-Kandidaten ineinander. Da zwischen dem Dreh des Finales und der Ausstrahlung der letzten Folge der zweiten Staffel aber mehrere Wochen liegen, mussten die frisch Verliebten ihre Beziehung zuerst noch geheim halten. Damit ist nun endlich Schluss! Die geheimnisfreie Zeit leiten die beiden mit ihren ersten Beiträgen als Paar ein!

Carina hält es ganz schlicht. Auf Instagram postet sie zu einem Foto, das sie und Serkan küssend zeigt, lediglich ein kleines Herz. Ihr Auserwählter findet da ein paar Worte mehr: "Es ist offiziell! Wir sind zusammen und glücklich miteinander. Unbeschreibliches Gefühl, es endlich laut in die Welt schreien zu können! " Der einstige Bachelorette-Kandidat ist dankbar für die Zeit im Paradies und dafür, mit Carina eine so tolle Frau an seiner Seite zu haben.

Für die beiden freuen sich nicht nur ihre Fans – auch einige ehemalige Kuppelshow-Stars gratulieren ihnen in den Kommentaren. Yeliz Koc (26) und Johannes Haller (31) feiern die neue Liebe, Jessica (25) und Niklas Schröder (30) freuen sich schon auf zukünftige Pärchenabende und auch Promi Big Brother-Siegerin Janine Pink (32) gratuliert.

Alle Infos zu "Bachelor in Paradise" im Special bei RTL.de.

TVNOW Serkan Yavuz und Carina Spack bei "Bachelor in Paradise"

TVNOW Carina Spack und Serkan Yavuz bei "Bachelor in Paradise"

Instagram / _yelizkoc_ Johannes Haller mit Freundin Yeliz Koc

