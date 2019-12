Bachelor in Paradise ist vorbei – Zeit für eine Bilanz! Dem Publikum wurde viel geboten: Heiße Flirts, plötzliche Ausstiege, viele Tränen und sogar echte Verliebtheit. Trotz der diesjährigen turbulenten Szenen kam die RTL-Kuppelshow aber nicht mehr an die starken Einschaltquoten vom letzten Jahr heran. Offenbar konnten die Ex-Bachelor- und Bachelorette-Teilnehmer, die in der Rosen-Recycling-Sendung ihr Glück suchten, die Zuschauer nicht so sehr begeistern. Denn die Einschaltzahlen sanken um satte fünf Prozentpunkte!

Wie DWDL.de berichtete, erzielte RTL mit der diesjährigen Staffel des Flirtformats einen Marktanteil von durchschnittlich nur neun Prozent – das sind umgerechnet ungefähr 1,3 Millionen Zuschauer. Im vergangenen Jahr erreichte der Sender allerdings noch satte 14,8 Prozent des Marktanteils, was stolzen 2,07 Millionen Zuschauern vor den Fernsehern entspricht. Einzig das Finale von "Bachelor in Paradise" am vergangenen Dienstag konnte die Zahlen doch noch aufbessern auf einen Marktanteil von 10,7 Prozent in der Zuschauergruppe der 14- und 49-Jährigen.

Auch wenn die Einschaltquoten schlechter waren als 2018 – für die diesjährigen Kandidaten lief es dafür umso besser: Serkan Yavuz (26) und Carina Spack sowie Marco Cerullo (31) und Christina Graß (31) haben nach dem Finale öffentlich bekannt gegeben, als Liebespaar zurück in den Alltag zu kehren! Auch Stefanie Gebhardt und Oggy Batar nähern sich weiterhin an und sind auf einem guten Weg, ein Pärchen zu werden.

