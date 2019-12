Heiratssegen dank Liam Hemsworth (29)! In seiner Ehe mit Popstar Miley Cyrus (27) lief es für den Schauspieler ja eher schlecht als recht: Seit August gehen der Australier und seine Noch-Ehefrau getrennte Wege. Das heißt aber nicht, dass Liam anderen Paaren ihr Glück nicht gönnen würde! Beispielsweise Katie und Shane, die in einem Beach-Klub ihre Vermählung feierten – und die dabei kurzerhand von dem "Tribute von Panem"-Darsteller überrascht wurden!

Dieses Erlebnis wird die frisch vermählte Braut wohl nie vergessen. Bei ihrer Hochzeitsfeier in einem Beach-Klub an der australischen Goldküste trafen sie und ihr Angetrauter auf Katies größtes Idol: Liam höchstpersönlich. Der Schauspieler war zufällig zum selben Zeitpunkt mit einem Kumpel in der Strand-Bar und dabei auf die Feiergesellschaft aufmerksam geworden. Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, gratulierte der 29-Jährige spontan dem jungen Paar und posierte sogar freudestrahlend mit ihnen für ein paar Foto-Aufnahmen.

Von der Begegnung mit ihrem Lieblingsstar soll der weibliche Fan "schockiert und überglücklich" zugleich gewesen sein, wie ihr Hochzeitsfotograf Kirk Willcox gegenüber E! Nachrichten zu Protokoll gab. Vor rund einem Jahr noch stand Liam seine eigene Heirat bevor: Miley und er hatten damals eine geheime Hochzeit im engsten Kreise der Familie in einem Herrenhaus in Tennessee gefeiert.

Getty Images Liam Hemsworth im Februar 2019

Instagram / liamhemsworth Liam Hemsworth im November 2019

Getty Images Liam Hemsworth und Miley Cyrus im April 2019

