Topsecret sollte sie bleiben, die Hochzeit von Miley Cyrus (26) und Liam Hemsworth (29) im Dezember. Und hätte es da nicht ein kleines Leck gegeben, wüssten die Fans vielleicht bis heute nichts von der Eheschließung im engsten Kreis. Doch die interessierten Anhänger hatten Glück: Conrad Carr, einer der engsten Freunde des Bräutigams, verpennte den Appell des jungen Paares und postete ein Bild der Feier, obwohl Fotografieren ausdrücklich unerwünscht war!

Wie Mileys Schwester Brandi Cyrus (31) in ihrem Podcast Your Favorite Thing noch einmal deutlich macht, war wirklich nur der engste Kreis zur Feier geladen. So habe von Mileys Seite her zum Beispiel nur ihre beste Freundin Jessie auf der Gästeliste gestanden. Bei Liam sei es "eine Handvoll" an Freunden gewesen. Und selbst dieser "eng miteinander verbundenen Gruppe" habe man noch mitgeteilt: "Wir lieben euch alle, aber bitte keine Fotos". Bei Liams Freund Conrad, so Brandi, sei diese Botschaft offenbar nicht angekommen. Er schoss ein Foto und teilte es auf Instagram, womit die Hochzeit publik wurde.

Brandi betonte, Conrad fühle sich aufgrund dieses Fehlers "wirklich schlecht". Sie sei aber überzeugt, dass er einfach nicht informiert worden sei und es daher nicht gewusst habe. Die glückliche Braut könne damit aber gut leben. "Es kümmert sie nicht wirklich", so Brandi. Letztlich sei die Bekanntgabe ja nur eine Frage der Zeit gewesen.

Instagram / brandicyrus Brandi Cyrus

Anzeige

Kenneth Chan/ Splash News Liam Hemsworth und Miley Cyrus bei einer Veranstaltung in Los Angeles

Anzeige

Splash News Miley Cyrus

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de