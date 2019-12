Langsam aber sicher tritt Romeo Beckham (17) in Papas Fußstapfen! Doch damit ist nicht gemeint, dass der Nachkomme der englischen Sport-Ikone David Beckham (44) ebenfalls Fußballer werden will. Vielmehr stellte der zweite von drei Söhnen mit Freude – und ein wenig Spott – fest, dass er seinen Vater inzwischen endlich überragt – und verbreitete die frohe Botschaft nun prompt auf seinen Social-Media-Kanälen.

"Endlich größer als du, Dad", schrieb der Beckham-Spross unter seinem aktuellsten Instagram-Beitrag – und tatsächlich: Auf dem dazugehörigen Foto ist deutlich zu sehen, dass Romeo mittlerweile größer ist als sein Papa! Und zwar um einige Zentimeter. Die Fans staunen unter dem Beitrag nicht schlecht. "Wow Romeo, wo willst du denn noch hinwachsen?", wundert sich eine Userin.

Doch diese Aktion konnte David nicht einfach auf sich sitzen lassen – und entlarvte in den Kommentaren, dass Romeos "Sneaker mit fünf Zentimeter Absatz" für diesen Effekt sorgen würden. Was denkt ihr: Ist Romeo wirklich schon größer als David oder sind es bloß die Schuhe? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham, September 2019

Anzeige

Instagram / romeobeckham Romeo und David Beckham, 2019

Anzeige

Instagram / mimimoocher Romeo Beckham zu seinem 17. Geburtstag

Anzeige

Was denkt ihr: Ist Romeo wirklich schon größer als David oder sind es bloß die Schuhe? Er ist wirklich größer! Das sind bloß die Schuhe... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de