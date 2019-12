Heidi Klum (46) kuriert sich mit Kuscheleinheiten aus! Der Queen of Drags-Jurorin geht es momentan alles andere als blendend: Bei der Moderatorin wurde ein Parasit entdeckt, nachdem sie Fieber und Bauchkrämpfe geplagt hatten. Seit über zwei Wochen ist Heidi nun schon ausgeknockt – das sollte sich allerdings bald ändern, immerhin steckt sie aktuell mitten in den Dreharbeiten zur neuen Staffel von Germany's next Topmodel. Bei der Genesung könnte der Vierfach-Mama jetzt ihr Ehemann helfen: Die 46-Jährige postete ein Bett-Foto mit Tom Kaulitz (30) und bewies so, dass Liebe immer noch die beste Medizin zu sein scheint!

Die neuen Instagram-Bilder von Heidi sind ausnahmsweise mal nicht so sexy, wie es ihre fast sieben Millionen Follower sonst von ihr gewohnt sind: Auf den Kuschel-Pics liegt Heidi eng umschlungen mit ihrem Gatten im Bett, auf einem anderen grinsen die zwei glücklich in die Kamera. Tom scheint seine erholungsbedürftige Liebste also gut zu unterstützen. Zumindest ist die Patientin zufrieden: Sie kommentierte die Bilder mit einem roten Herz.

Aber nicht nur der Tokio Hotel-Gitarrist ist darauf bedacht, dass das Model bald wieder gesund wird – auch im Netz bekommt Heidi prominenten Beistand. So hinterließ beispielsweise Modelkollegin Naomi Campbell (49) drei Herzchen unter den Fotos, Simone Hartseil, die die letzte GNTM-Staffel gewann, schloss sich der lieben Geste mit dem gleichen Symbol an.

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz im Dezember 2019

Anzeige

Perez / X17online.com / ActionPress Tom Kaulitz und Heidi Klum in Beverly Hills

Anzeige

Instagram / simone.gntm.2019 Simone Hartseil, GNTM-Gewinnerin 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de