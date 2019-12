Heidi Klum (46) hütet das Bett! Dabei hat die Modelmama eigentlich gerade eine Menge zu tun: Sie ist nicht nur in der Show Queen of Drags als Jurorin zu sehen, sondern steckt auch schon mitten in den Dreharbeiten der kommenden Staffel von Germany's next Topmodel. Ein mega-winziges Wesen in ihrem Körper hat der 46-Jährigen offenbar einen Strich durch die Rechnung gemacht. Heidi hat sich einen Parasiten eingefangen und muss sich schonen!

In ihrer Instagram-Story postete die Blondine ein Bild des Störenfrieds und verriet: "Ich bin seit zwei Wochen krank. Und endlich weiß ich, was ich habe. Ich habe einen Parasiten. Ist das nicht das Ekelhafteste, was ihr je gesehen habt? Und ich dachte, ich hätte Grippe mit ein bisschen von, ich weiß gar nicht, was. Aber nicht das!" Anscheinend handelt es sich um Kryptosporidien, die unter anderem Fieber und Bauchkrämpfe auslösen. Heidi habe versucht, weiter zur Arbeit zu gehen, aber jetzt habe sie endgültig genug. "Dieses Ding muss raus!", betonte sie.

Ihr Mann Tom Kaulitz (30) scheint trotz des Parasiten nicht von ihrer Seite zu weichen: Gemeinsam kuschelten sich die beiden ins Bett und schauten sich das Fußballspiel Bayern gegen Bremen an – ganz zur Freude des Tokio Hotel-Gitarristen. Er jubelte in mehreren Clips voller Begeisterung.

Getty Images Dan Levy und Heidi Klum bei den American Music Awards im November 2019

Getty Images Heidi Klum, Tom Kaulitz und Bill Kaulitz bei der TrevorLive Los Angeles Gala, 2019

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz im Dezember 2019

