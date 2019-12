Über diese süße Grußkarte dürften sich die Empfänger sicher besonders gefreut haben! Seit Jahren ist es bei den britischen Royals Tradition, liebe Worte per Weihnachtspost an Bekannte, Freunde und Familienmitglieder zu schicken. Zu diesem Anlass wählen die Blaublüter stets entzückende Motive aus – so auch in diesem Jahr: Auf der aktuellen Feiertagskarte posieren Prinz William (37), Herzogin Kate (37) und ihre drei Kinder total lässig auf einem Motorrad für die Kamera!

Via Twitter veröffentlichte die stolze Empfängerin Dawn Allison McCafferty, die einst Offizierin der Royal Airforce war, nun mehrere Bilder des Präsents. Die Vorderseite der Karte ziert folgende Aufnahme: Mit einem breiten Grinsen im Gesicht sitzen William und Söhnchen Prinz Louis (1) auf einem alten Motorrad, der Einjährige zieht dabei eine niedliche Grimasse. Ehefrau Kate posiert links neben den beiden und lächelt ebenfalls fröhlich, die beiden älteren Kids Prinz George (6) und Prinzessin Charlotte (4) stehen in einem Beiwagen. Die ganze Familie trägt leichte Kleidung – offenbar wurde der Schnappschuss im Sommer aufgenommen.

Auf der Rückseite der Karte ist zudem ein lieber Gruß zu lesen: "Liebe Dawn, wir wünschen dir fröhliche Weihnachten und ein frohes neues Jahr!" Darunter prangt Kates Unterschrift. Wie gefällt euch die aktuelle Weihnachtskarte der Kensingtons? Stimmt unten ab.

Instagram / kensingtonroyal Prinz George, Herzogin Kate, Prinzessin Charlotte und Prinz William, Weihnachtskarte 2015

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate

MEGA Herzogin Kate und Prinz William mit ihren Kindern Louis, Charlotte und George, Weihnachtskarte 2018

