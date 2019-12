Die Gerüchteküche um Elena Miras (27) brodelt gewaltig! Schon seit Wochen wird wie wild über den neuesten Cast des Dschungelcamps spekuliert. Eine mögliche Kandidatin soll die einstige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin sein. Bereits auf ihren Social-Media-Profilen kündigte sie an, bald wieder im TV zu sehen zu sein. Jetzt macht sie ihre Fans aber aufs Neue ziemlich neugierig – denn die Abenteuer-Show scheint nicht das einzige Format zu sein, bei dem Elena mitwirken wird.

In ihrer Instagram-Story startet die Spanierin wieder mal eine Frage- und Antwortrunde. Die Follower haben damit die Chance, ihr Idol so richtig auszuquetschen. Gesagt, getan! Ein User will zum Beispiel wissen, wann das nächste TV-Projekt ansteht. "Habe vor Kurzem ein Projekt beendet, das wird dann nächstes Jahr zu sehen sein", erwidert Elena. Da das Dschungelcamp im Januar live übertragen wird, kann die Powerfrau diese Show schon einmal nicht meinen. Bedeutet das etwa, dass sie ein weiteres Format in petto hat? Oder versucht sie damit womöglich, von ihrer "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus"-Teilnahme abzulenken?

So lange RTL die offizielle Kandidatenliste noch nicht rausrückt, bleibt es also weiterhin spannend. Neben Elena sollen außerdem Prince Damien (29), Sonja Kirchberger (55), Daniela Büchner (41), Claudia Norberg und viele mehr nach Down Under reisen. Die kommende Staffel startet übrigens schon am 10. Januar.

Instagram / elena_miras Elena Miras

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras in New York, 2019

Anzeige

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Claudia Norberg bei der "Tanz der Vampire - Das Musical"-Premiere in Oberhausen, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de