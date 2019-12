Helene Fischer (35) bietet ihren Fans wieder eine große Show! Nachdem sich die Königin des Schlagers in diesem Jahr eine längere Auszeit nahm, tritt sie jetzt wieder im Fernsehen auf. Am ersten Weihnachtsfeiertag ist die Sängerin in der "Helene Fischer Show 2019" im TV zu sehen. Dabei werden deutsche und internationale Stars den Zuschauern ordentlich einheizen. Doch auch Helene wird sich ganz schön ins Zeug legen und präsentiert sich jetzt in Bestform.

Bei der Aufzeichnung der Weihnachtssendung wurde die Musikerin von Bild auf ihr beeindruckendes Fitness-Level angesprochen. Dies führte die "Herzbeben"-Interpretin auf ihre wohlverdiente Pause zurück. "Ich bin ein Bewegungsmensch. Sonst hätte ich wohl auch den falschen Beruf gewählt. Allerdings habe ich es in der Zwischenzeit etwas lockerer angehen lassen und meinem Körper auch eine ausgiebige Erholungsphase gegönnt", erklärte die Blondine.

Um wieder in Bühnenform zu kommen, brauchte die 35-Jährige nur zwei Wochen. Das dürfte für die langjährige Entertainerin wohl eine leichte Übung gewesen sein. "Zur Vorbereitung auf die Show habe ich langsam wieder angefangen, etwas mehr zu trainieren und kam dank der guten Erinnerung meiner Muskeln und der richtigen Ernährung auch wieder schnell auf ein gutes Level", fügte sie hinzu.

Titgemeyer, Michael/ ActionPress Schlager-Star Helene Fischer

Becher/WENN.com Helene Fischer bei "Die große Schlagerüberraschung", 2018

Getty Images Thomas Seitel und Helene Fischer 2017 in Berlin

