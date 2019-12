Die Dschungelcamp-Fans kommen im Januar voll auf ihre Kosten! Am 19.01. startet "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" in eine neue Runde. Aktuell wird noch gemutmaßt, welche Promis in den australischen Urwald ziehen sollen – zur Debatte stehen unter anderem Raúl Richter (32) und Elena Miras (27). Doch nicht nur die prominente Besetzung dürfte die Zuschauer in diesem Jahr erfreuen: Wie nun bekannt wurde, wird es zur Halbzeit der Staffel eine echte Dschungel-Party geben!

Wie RTL nun bekannt gab, wird Moderatorin Angela Finger-Erben (39) am 19. Januar 2020 durch eine Extra-Sendung führen. In der Show "Die große Dschungelparty" sollen alle ungeklärten Fragen rund um das Dschungelcamp geklärt werden – natürlich mithilfe einiger ehemaliger Camper. Auch die aktuellen Ereignisse der Sendung sollen analysiert werden.

Das ist jedoch nicht das einzige Highlight, auf das sich die waschechten Tropen-Liebhaber freuen dürfen: Am 12. Januar wird die Sondersendung "Dr. Bob's Australien" ausgestrahlt, in der der Urwald-Arzt mit der amtierenden Dschungelkönigin Evelyn Burdecki (31) und Kasalla-Liebhaber Thorsten Legat (51) durch Down Under reist.

TVNOW / Stefan Menne Daniel Hartwich und Sonja Zietlow im Dschungelcamp

Instagram / angelafingererben Angela Finger-Erben, Moderatorin

Instagram / dr_bob_offical_account Evelyn Burdecki, Dr. Bob und Thorsten Legat bei den Dreharbeiten zu "Dr. Bob's Australien"

