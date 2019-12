Die Harrisons haben das, wovon viele träumen: eine echte Bilderbuchfamilie! Im November 2017 wurden Sarah (28) und Dominic Harrison (28) zum ersten Mal Eltern einer Tochter. Die bezaubernde Mia Rose (2) ist aus dem Alltag des Influencer-Pärchens seitdem nicht mehr wegzudenken, im Netz zeigt sich das Trio stets freudestrahlend in seiner heilen Welt. Doch die einstige Bachelor-Kandidatin Sarah plagten auch Ängste und Sorgen. Sie verriet nun: Während sie mit der Kleinen schwanger war, fürchtete sie eine Fehlgeburt!

In dem Ratgeber #Familygoals: Als Team zum Familienglück – Der persönliche Guide für junge Familien gibt das YouTube-Couple neben Tipps und Tricks rund ums Elternsein auch private Einblicke. So schreibt Sarah völlig ungeniert: "Am Anfang überschattet einfach die Angst vor einer Fehlgeburt jede Vorfreude." So habe bei ihr zu jedem Toilettengang der Check gehört, ob auch ja kein Blut zu sehen ist. "Klingt psycho, aber jede Frau, die schon mal schwanger war, wird sagen: 'Diese Befürchtung kenne ich'", so die 28-Jährige weiter. Sie rät allen werdenden Müttern, sofort zum Arzt zu gehen, wenn sie Auffälligkeiten bemerken.

Die Furcht vor einem eventuellen Verlust des Kindes überschattete die Schwangerschaft der blonden Beauty aber nicht. "1. Genießt die Zeit! 2. In vollen Zügen und 3: Vergesst es bitte nicht: den Bauch streicheln, viel mit dem Kind reden und auch mal Musik laufen lassen", heißt es im Buch des Power-Paars weiter.

Instagram / team.harrison.official Sarah, Dominic und Mia Rose Harrison

Instagram / sarah.harrison.official Mia Rose und Sarah Harrison im November 2019

Bieber, Tamara / ActionPress Dominic und Sarah Harrison bei den Place to B Awards 2019

