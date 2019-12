Sarah (28) und Dominic Harrison (28) sind stolz auf ihre Prinzessin Mia Rose (2). Die Kleine feierte erst kürzlich ihren zweijährigen Geburtstag. Die erfolgreiche YouTube-Familie hält ihr Leben stets mit der Kamera fest – mehr als 1,1 Millionen Follower lieben ihren Vlog Team Harrisson. Jetzt will das Traumpaar die vielen Erfahrungen als Eltern auch auf einem anderen Weg mit der Öffentlichkeit teilen: Die beiden haben den Lifestyle-Ratgeber "#Familygoals" geschrieben.

Bei den Place-to-B-Awards sagte Dominic gegenüber Promiflash: "Ich wäre froh, wenn wir spontan einen Ratgeber auf den Markt bringen könnten." Das Vorhaben musste aber geplant werden. Sarah erklärte, dass die Idee für den Ratgeber schon sehr lange in ihren Köpfen gewesen sei. "Eigentlich schon seit Mia da ist. Man lernt jeden Tag so viel, man nimmt selber Tipps und Tricks an. Man sieht so viel und man will es einfach auch den Menschen weitergeben", verriet das Model.

Dafür wollten Sarah und Dominic ihre große Reichweite in den sozialen Medien nutzen. "Deswegen haben wir uns jetzt wirklich seit Anfang des Jahres daran gesetzt, um am 6. Dezember dieses Buch in den Laden zu bringen", freute sich der Reality-Star.

team.harrison.official Dominic mit Tochter Mia Rose Harrison im August 2019

sarah.harrison.official Sarah und Mia Rose Harrison im November 2019

dominic.harrison.official Dominic, Mia Rose und Sarah Harrison 2019

