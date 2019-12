Prince Charming-Sieger im Drag-Rausch! Seit gestern ist es endlich offiziell: Lars Tönsfeuerborn und sein Traumprinz Nicolas Puschmann haben die erste schwule Datingshow als glückliches Pärchen verlassen. Ein anderes Finale steht allen Fans von ganz besonderen TV-Produktionen noch bevor. Bei Queen of Drags kämpfen Aria Addams (22), Vava Vilde (30) und Yonce Banks am heutigen Abend um den begehrten Titel. Aber nicht nur die drei können sich in ihren aufwendigen Outfits sehen lassen: Auch Lars ist schon einmal in die Rolle einer Dragqueen geschlüpft.

"Ich hab es selber Anfang des Jahres ausprobiert und seitdem größten Respekt vor den Dragqueens", erklärt der Podcast-Star auf Instagram zu einem Bild, das ihn als bunt gestylte Queen zeigt. Lars kann es noch immer kaum glauben, wie aufwendig und teilweise schmerzhaft die Travestie-Kunst sei, ist aber froh, sich auf die Verwandlung eingelassen zu haben. "So interessant und lustig diese Erfahrung am Ende auch war, regelmäßig könnte ich das nicht", gibt er am Ende des Beitrags allerdings zu.

Wie während der Flirtshow bereits bekannt wurde, ist Lars aber nicht der einzige Krawatten-Anwärter, der bereits Travestie-Luft schnuppern durfte. Auch Manuel Flickinger präsentierte dem homosexuellen Bachelor kürzlich sein Drag-Outfit. Als Lafayette Diamond stolzierte der Romantiker durch die Liebes-Villa.

