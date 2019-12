Da hat der sonst so schlagfertige Showmaster aber große Augen gemacht! Am Donnerstag findet zum zweiten Mal in dieser Woche das große Zocker-Special von Wer wird Millionär statt. Doch statt des Kandidaten Erik stand dieses Mal Günther Jauch (63) im Mittelpunkt eines lustigen Geschehens – der Moderator wurde nämlich ziemlich witzig von einem Zuschauer im Publikum wegen seines Alters gedisst!

Bei der 64.000-Euro-Frage musste Medizinstudent Erik einen Joker einsetzen und entschied sich für eine Person aus dem Publikum. Daraufhin startete Günther das allgemeine Geplänkel mit dem Zuschauer und fragte den älteren Herrn, was er denn beruflich mache – mit der Antwort hat aber wohl niemand wirklich gerechnet. "Ich bin so ähnlich wie sie, fast wie Rentner", platzte es aus dem Show-Liebhaber heraus. Doch die TV-Legende nahm das Ganze mit Humor und entgegnete nur: "Das hat mir so noch keiner ins Gesicht gesagt."

Auch die TV-Zuschauer fanden diesen Spruch gegen den 63-Jährigen äußerst amüsant. "'Ich bin fast wie Sie. Ich bin Rentner.' Genial. Bester TV Moment 2019" oder "Dieser Diss gegen Jauch, herrlich", schrieben zwei Fans auf Twitter.

