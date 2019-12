Sie ist die persönliche Dschungelcamp-Heldin von Sonja Zietlow (51) und Daniel Hartwich (41)! Seit 2013 führen die beiden Moderatoren alljährlich durch das aufregende TV-Abenteuer im australischen Urwald und werden dabei bestens von den prominenten Kandidaten unterhalten. So sorgten Anfang des Jahres beispielsweise Evelyn Burdecki (31) und Bastian Yotta (43) dafür, dass es nie langweilig im Camp wird. Doch haben Sonja und Daniel eigentlich einen persönlichen Lieblingskandidaten aus allen 13 Staffeln?

Ja, haben sie! "Larissa Marolt, 2014", plauderte Sonja nun im RTL-Interview aus. Auch Daniel teilte die Meinung seiner Kollegin und erklärte: "Das war die unterhaltsamste, lustigste und die einzige Kandidatin, die tatsächlich mal den Champagner in einer Prüfung aufgemacht hat." Damit spielt er auf Larissas (27) legendäre vierte Dschungelprüfung an: Damals sollte die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin in einer Limousine voller Fleischabfälle und Maden nach Sternen suchen, fand jedoch eine Flasche Schampus. Eigentlich ein Dekostück – die Blondine genehmigte sich jedoch ein Schlückchen.

Und auch sonst polarisierte Larissa mit ihrer durchgeknallten Art. Von den Zuschauern wurde sie deshalb achtmal hintereinander in die Prüfung geschickt – und war damit jahrelang unangefochtene Rekordträgerin. Am Ende reichte es für die heute 27-Jährige für den zweiten Platz. Zur Dschungelkönigin wurde damals Melanie Müller (31) gekürt.

Getty Images Larissa Marolt, Model

RTL/Stefan Menne Larissa Marolt 2014 im Dschungelcamp

Patrick Hoffmann/ WENN Melanie Müller, 2016

