Da hat Dua Lipa (24) wohl was falsch verstanden. Eigentlich setzt die Sängerin bei ihren Looks, zumindest was ihr Make-up angeht, auf Natürlichkeit. Bei ihren Outfits legt sie den Fokus eher auf weniger Stoff – immer wieder zeigt sie in ihren knappen Kleider eine Menge Haut. Doch jetzt scheint die Musikerin sich in Sachen Offenherzigkeit noch einmal zu übertreffen: Die Britin trägt ihren BH über dem Kleid!

Die 24-Jährige war am Mittwoch zu Gast in der Tonight Show mit Moderator Jimmy Fallon (45) und überraschte mit einem ungewöhnlichen Look. Sie trug ein glitzerndes Minikleid mit tiefem Ausschnitt und legte dabei den Zuschauern die Sicht auf ihre Unterwäsche frei. Mit dem kurzen Outfit schmeichelt sie besonders ihren Beinen und scheinbar war auch ihr BH-Blitzer absolut gewollt: Sie rückte während des gesamten Auftritts ihr Kleid nicht zurecht.

Gerade erst präsentierte Dua Lipa ihren Fans eine optische Veränderung: Normalerweise kennt man die 24-Jährige mit einem brünetten Langhaar-Schopf, doch seit Neustem zeigt sich die "New Rules"-Interpretin mit einem schulterlangen Haarschnitt – und ist erblondet!

