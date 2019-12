Anscheinend hat sie sich auskuriert und zeigt nun ihre heißen Kurven! Heidi Klum (46) sorgte Anfang dieser Woche eher mit gesundheitlichen Problemen für Aufsehen: Die Queen of Drags-Jurorin hatte sich einen Parasiten eingefangen, der ihr Bauchkrämpfe und Fieber bescherte. Nun geht es der Modelmama offenbar besser, denn sie hat sich in einer freizügigen Pose ablichten lassen: nackt in einer Badewanne!

Nach dem großen Finale der Drag-Castingshow am Donnerstag postete die Ehefrau von Tom Kaulitz (30) ein sexy Bild aus dem Badezimmer auf ihrem Instagram-Kanal. Darauf räkelt sich die Model-Mama mit kunstvollem Augen-Make-up im Wasser – nur der Badeschaum bedeckt ihre intimsten Stellen. "Gute Nacht", schrieb Heidi unter das Foto, auf dem sie einen Teil ihres Hinterns aus dem Wasser streckt.

Die 46-Jährige hat auch allen Grund zur Freude, denn sie verkündete schon vor dem Show-Abend, wie stolz sie auf "Queen of Drags" sei. Außerdem sei sie bereit, für mehr Toleranz in Deutschland zu kämpfen: "Es liegt noch ein langer Weg vor uns", meinte sie auf ihrem Instagram-Profil, nachdem Hater der Sendung im Netz mit homophoben Beleidigungen um sich geworfen hatten.

Instagram / heidiklum Heidi Klum, Dezember 2019

Anzeige

Instagram / heidiklum Bill Kaulitz und Heidi Klum, Dezember 2019

Anzeige

ActionPress Heidi Klum, Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de