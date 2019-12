Happy Birthday, Jake Gyllenhaal (39)! Der Schauspieler feiert heute seinen 39. Geburtstag. Zu diesem Anlass bekommt er nicht nur von seinen Fans zahlreiche Glückwünsche. Auch einige seiner Kollegen lassen sich nicht lumpen und gratulieren ihm öffentlich auf Social Media zum neuen Lebensjahr. Unter die Gratulanten mischt sich auch Tom Holland (23), der zusammen mit dem Amerikaner für "Spiderman: Far From Home" vor der Kamera stand: Dieser verfasste einen besonders süßen Beitrag für das Geburtstagskind!

Auf Instagram teilte der 23-Jährige einen Schnappschuss, auf dem er zusammen mit dem "Brokeback Mountain"-Star zu sehen ist. Dabei kuschelt sich Tom genüsslich an seinen Kumpel. Zu dem Foto schrieb er: "Er ist das Mysterio für meinen Spiderman", und spielte damit auf die Rollen an, die beide in dem Marvel-Streifen einnahmen. Zu der Gratulation fügte er noch den Hashtag #HusbandGoals hinzu und zeigte damit, dass die beiden auch nach den Dreharbeiten richtig gute Kumpels sind.

Nicht nur die Follower zeigten sich total verzückt von dem Schnappschuss und von der Wortwahl des Briten. Auch bei Jake hinterließ der Beitrag einen bleibenden Eindruck. Er repostete das Pic und bedankte sich bei seinem Freund für den kreativen Glückwunsch.

ActionPress Jake Gyllenhaal und Tom Holland als Mysterio und Spiderman in "Spiderman: Far From Home"

Anzeige

ActionPress Tom Holland und Jake Gyllenhaal in Seoul

Anzeige

ActionPress Tom Holland und Jake Gyllenhaal, "Spiderman: Far From Home"-Darsteller

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de