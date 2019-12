Michael Bauer (29) gönnt sich eine Auszeit! Mitte der Woche sorgte der Bachelor in Paradise-Finalist für mächtig Schlagzeilen: Obwohl er seiner TV-Partnerin Natalie Stommel noch im Showdown der Kuppelshow erklärt hatte, in sie verliebt zu sein, servierte er sie Stunden später ab – und präsentierte kurz darauf seine neue Freundin Stephanie. Die Fans der Show machten dem Bayer daraufhin im Netz die Hölle heiß. Michi scheint nun auf andere Gedanken kommen zu wollen – und genießt aktuell einen Ski-Urlaub mit seiner Liebsten!

In seiner Instagram-Story teilte der 29-Jährige am Freitag mehrere Videos, die ihn in einer winterlichen Landschaft zeigen, wie er auf den Brettern durch den Schnee pflügt. Auch Freundin Stephanie ist in einigen Aufnahmen in voller Winter-Montur inklusive Skibrille und dicker Jacke zu erkennen. Nach all dem Trubel um ihre Beziehung wirken die Turteltauben ausgelassen und glücklich.

Ganz verdaut scheint Michi den Skandal jedoch noch nicht zu haben: Nach der Ausstrahlung des Finales veröffentlichte das Malemodel am Dienstagabend einen langen Text, in dem er sich teilweise sogar reumütig zeigte. "Ihr könnt mich dafür hassen, auch wenn ihr kein Recht habt. Aber ich hasse mich schon selber dafür!", erklärte der Reality-TV-Darsteller.

TVNOW Michael Bauer bei "Bachelor in Paradise"

Instagram / stephanielindner Stephanie Lindner im Ski-Urlaub

RTL / Arya Shirazi Michael Bauer, Bachelorette-Kandidat 2017

