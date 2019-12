Der Riss in der Ehe von Justin Timberlake (38) und Jessica Biel (37) scheint doch tiefer zu sein, als bisher vermutet! Ende November sorgte der Sänger ungewollt für einen Skandal: Ein pikantes Video kursierte plötzlich im Netz, das ihn händchenhaltend und streichelnd mit Schauspielkollegin Alisha Wainwright (30) nachts auf einem Balkon zeigt. Justin ist seit mittlerweile sieben Jahren mit Jessica verheiratet – die beiden galten als absolutes Vorzeigepaar. Seit dem Fummel-Video scheint ihre Beziehung nun aber auf der Kippe zu stehen, sodass der Sänger und die Schauspielerin nun nach Lösungen suchen.

Eine Quelle verriet gegenüber HollywoodLife, dass der "My Love"-Interpret momentan alles versuche, um seiner Frau zu zeigen, wie sehr er bereue, was passiert sei. Genauso soll sich auch die 37-Jährige selbst nichts sehnlicher wünschen, als dass die Dinge wieder in Ordnung kämen. "Die bevorstehenden Feiertage möchte das Paar nutzen, um wieder zur Normalität zurückzukehren und ihre Beziehung in einem positiven und produktiven Licht fortzusetzen", gab der Informant preis.

Dazu gehöre auch, sich auf kommende Nachfragen der Presse vorzubereiten. "Sie beide wissen, dass alles immer wieder zur Sprache kommen wird in den Medien", so der Insider. Deshalb sei es Jessica und Justins Ziel, die Probleme "vollständig zu heilen", um danach professionell mit dem Medienrummel umgehen zu können.

MEGA Justin Timberlake im Dezember 2019

Anzeige

ActionPress Jessica Biel mit ihrem Sohn Silas

Anzeige

Pierre Teyssot / SplashNews.com Justin Timberlake und Jessica Biel bei der Pariser Fashion Week 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de