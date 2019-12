2020 wird das Jahr von Oliver Pocher (41)! Nachdem der Comedian vor zwei Jahren seinen Moderationsjob bei 5 gegen Jauch vorerst auf Eis gelegt hatte, kündigte er Anfang Dezember sein großes Comeback bei der beliebten RTL-Gameshow an. Doch das sollte noch nicht alles sein. Der 41-Jährige ließ bereits durchblicken, dass seine Fans sich zukünftig auf viele neue Formate freuen dürfen. Nun steht das erste dieser Projekte fest: Oli kriegt eine TV-Show mit seinem Papa Gerhard!

"Ich freue mich, eine kleine weihnachtliche Bescherung mitteilen zu können", begann der Schauspieler seine Ansprache in einer Videobotschaft von RTL.de und führte fort: "Und zwar gibt es eine neue Sendung mit mir auf RTL – und zwar werde ich mit meinem Vater verreisen!" Wohin es genau gehen wird, wisse sein Papa allerdings nicht. Auch der Witzbold habe noch keine genaue Vorstellung davon, was auf den Reisen passieren werde. Außerdem gab er an, dass die Dreharbeiten in Kürze beginnen würden. Wann genau die Reihe auf dem Kölner Sender ausgestrahlt wird, ließ der Hannoveraner jedoch offen.

Doch wie wird sich das Vater-Sohn-Gespann in der Sendung schlagen? Während der ehemalige Let's Dance-Kandidat als extrem extrovertiert gilt, soll sein Papa eher von ruhiger Natur sein. Werdet ihr euch die Abenteuer der beiden im Fernsehen anschauen? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher auf dem Kilimandscharo

TVNOW Komiker Oliver Pocher

Instagram / oliverpocher Comedian Oliver Pocher

