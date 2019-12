Diese Turteltauben sieht man selten zusammen. Cameron Diaz (47) ist seit 2015 glücklich verheiratet: Da gab sie im Januar nämlich dem Good Charlotte-Gitarristen Benji Madden (40) in einer jüdischen Zeremonie das Jawort. Ihr gemeinsames Lebensglück halten sie, so gut es geht, aus der Öffentlichkeit heraus. Zuletzt begeisterte der 40-Jährige mit einem ganz besonderen Liebesgruß an die "Bad Teacher"-Darstellerin. Seitdem gab es keine Updates zu ihrer Beziehung – bis jetzt!

Denn die Eheleute wurden am Dienstag von Paparazzi bei einem gemeinsamen Party-Abend abgelichtet: Cameron war mit Benji und dessen Zwillingsbruder Joel, sowie anderen Freunden im Bar-Restaurant The Bungalow in Los Angeles. Und die Truppe hatte scheinbar einen richtig witzigen Abend: Die 47-Jährige und ihr Liebster lachten und scherzten ausgiebig miteinander.

Im August ließ sich auch Cameron liebe Worte über ihren Ehemann entlocken. Im Interview mit Instyle stellte sie klar, wie glücklich sie an Benjis Seite ist: "Ihn zu heiraten war das Beste, das mir jemals passiert ist. Mein Ehemann ist der Beste. Er ist so ein toller Mensch und ein toller Partner."

Backgrid; ActionPress Cameron Diaz und ihr Mann Benji Madden und sein Bruder Joel

Backgrid; ActionPress Benji Madden und Cameron Diaz

Splash News Benji Madden und Cameron Diaz, August 2016

