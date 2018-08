So romantisch zeigt Benji Madden (39) sich selten im Netz! Seit Januar 2015 ist der Good Charlotte-Gitarrist mit Schauspielerin Cameron Diaz (46) verheiratet – die Turteltauben halten ihre Beziehung aber recht privat. Sogar auf ihren Social-Media-Accounts sind gemeinsame Pärchenbilder eine echte Rarität. Umso besonderer ist nun dieser rührende Beitrag: Benji richtete jetzt liebevolle Geburtstagsgrüße an Cameron und postete ein Couple-Pic dazu!

Den hübschen Schnappschuss veröffentlichte der Musiker via Instagram anlässlich Camerons Geburtstag am 30. August. "Es gibt so viel zu schreiben, so viele Dinge, die mich stolz auf dich machen – und wie besonders du bist", beginnt Benji den süßen Post. "Du inspirierst mich, der beste Mann zu sein, der ich in diesem Leben nur sein kann", bedankte er sich bei seiner Liebsten. Er sei sehr glücklich, mit seiner besten Freundin verheiratet zu sein.

Den letzten Liebesbeweis dieser Art richtete Benji genau ein Jahr vorher an Cameron – ebenfalls zu ihrem Ehrentag! Derartige Glückwünsche sind offenbar schon Tradition. Was haltet ihr von der bewegenden Geste? Stimmt ab!

Splash News.com Musiker Benji Madden und Schauspielerin Cameron Diaz in Hollywood

Stuart C. Wilson/Getty Images Cameron Diaz in London

Brian To/WENN.com Musiker Benji Madden in Los Angeles, 2017

