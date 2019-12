Baby und Johnny... wer? Wen die Tanzkünste von Frances Houseman (Jennifer Grey, 59) und Johnny Castle (Patrick Swayze, ✝57) in dem Klassiker Dirty Dancing beeindruckt haben, sollte sich nun auf eine sportliche Version vom deutschen Traumpaar Daniela Katzenberger (33) und Lucas Cordalis (52) gefasst machen! Hier stellen die Reality-Queen und der Musiker die berühmte Hebefigur aus dem 1987er-Streifen nach – auf ihre ganz eigene Art und Weise!

Mit einem neuen Post auf ihrem Instagram-Account sorgt Daniela bei ihren Followern wieder für jede Menge Lacher. Die Aufnahme zeigt die Kultblondine und ihren Göttergatten mal wieder im Fitnessstudio. Anstatt sich wie gewohnt aufs Laufband zu werfen, probiert das Paar dieses Mal aber etwas anderes aus. Auf dem Foto liegt Lucas auf dem Boden und balanciert seine Herzensfrau auf seinen herausgestreckten Beinen in der Luft. Die Inspiration macht Dani mit einem Hashtag deutlich: "#DirtyDancing wir kommen", witzelt die 33-Jährige.

"Ja, er muss schon viel ertragen'", scherzt die Mutter von Sophia Cordalis (4) außerdem in der Bildunterschrift. Für seine Ausdauer kann sich Lucas dabei noch ein dickes Lob abholen: #ErHältVielAus, bestätigt die Ulknudel mit einem weiteren Hashtag. Was sagt ihr zu Danis Post? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab.

Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger

Patrick Swayze und Jennifer Grey in einer berühmten "Dirty Dancing"-Szene

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis

