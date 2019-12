Camila Cabello (22) und ihrer Mutter Sinuhe Estrabao gehen gemeinsam auf Shopping-Tour! Dass die Freundin von Sänger Shawn Mendes (21) ein großer Fan von Weihnachten ist, ist längst kein Geheimnis mehr. Erst vor wenigen Tagen zeigte sie sich in den sozialen Netzwerken bereits in einem weihnachtlichen Pullover. Und kurz vor dem großen Fest der Liebe nutzte die Sängerin die freien Tage, um gemeinsam mit ihrer Mama die letzten Einkäufe zu erledigen.

Fotografen erwischten Camila und Sinuhe am vergangenen Dienstag in Los Angeles beim Bummeln. In der Shopping-Mall "The Grove" machten sie die Läden unsicher und besorgten dort offensichtlich die letzten Weihnachtsgeschenke. Gegen das raue und kühle Wetter war das Duo gut gewappnet: Die Sängerin trug einen auffällig gelben Pullover, blaue Jeans und hatte dazu knöchelhohe Boots kombiniert. Ihre 50-jährige Mutter zeigte sich in einem schwarzen Outfit mit großem schwarz-grauen Fransen-Schal.

Während des ausgiebigen Shopping-Trips wurde die "Havana"-Interpretin immer wieder mit ihrem Handy in der Hand gesichtet. Dabei nahm sie sich auch die Zeit, das eine oder andere Selfie mit ihren Fans zu machen. So bewies Camila, wie wichtig ihr ihre Community ist.

Backgrid Camila Cabello mit ihrer Mutter Sinuhe Estrabao, Dezember 2019

Backgrid Camila Cabello mit ihrer Mutter Sinuhe Estrabao beim Shoppen

Backgrid Camila Cabello, Los Angeles 2019

Backgrid Camila Cabello, 17. Dezember 2019



