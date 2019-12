Am Freitagabend steht endlich das große Finale von Dancing on Ice an. Joey Heindle (26), Lina Larissa Strahl (22) und Eric Stehfest (30) kämpfen um den begehrten Pokal. Doch schon zu Beginn der Show steht jemand ganz anderes im Mittelpunkt: Jurorin Judith Williams (47)! Passend zum Showdown hat sich die Unternehmerin ordentlich in Schale geworfen – vielleicht etwas zu sehr? Den TV-Zuschauern sagt Judiths Look nicht so recht zu!

Bei der allerletzten Show von "Dancing on Ice" entschied sich die 47-Jährige für ein weißes Kleid. Besonderer Hingucker: das federartige Oberteil. Twitter-User können mit diesem Outfit nicht viel anfangen. "Frau Williams trägt eine überfahrene Weihnachtsgans um den Hals" oder "Judith Williams hat für ihr Outfit einen Vogel erlegt", schreiben zwei Fans auf der Social-Media-Plattform.

Schlechtes Outfit hin oder her – Judith hat in der Staffel ihren Platz in der Jury gefunden. Im Promiflash-Interview erklärte sie vor Show-Start ihre genaue Rolle: "Ich hab ja sehr viel auch unternehmerisch damit zu tun, Menschen zu coachen, Menschen zu helfen, sozusagen innere Hürden zu überwinden. [...] Das ist ein bisschen meine Rolle darin, die emotionale Rolle."

Instagram / judithwilliams_official Judith Williams und Katarina Witt

Anzeige

Instagram / judithwilliams_official Judith Williams (m.) vor dem "Dancing on Ice"-Finale

Anzeige

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Daniel Weiss, Katarina Witt und Judith Williams

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de