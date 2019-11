Sat.1 hat entschieden! Auch in der zweiten Staffel wird die Unternehmerin Judith Williams (47) in der Jury von Dancing on Ice sitzen. Zusammen mit Katarina Witt, der erfolgreichsten Eiskunstläuferin der Welt und dem Kommentator Daniel Weiss (51), der Stimme des Eiskunstlaufs, wird sie die prominenten Teilnehmer der Show bewerten. Viele Zuschauer sind allerdings überrascht, wie ein nicht-Profi die Leistungen der Kandidaten auf dem Eis beurteilen soll. Dazu hat der Sender jetzt Stellung genommen!

Auf die Nachfrage eines Twitter-Useres, was Judith überhaupt mit Eiskunstlauf zu tun hätte, gab Sat.1 prompt die Antwort. "Es geht um den Tanz. Nicht nur ums Eiskunstlaufen. Judith studierte unter anderem Ballett an der Londoner Royal Academy of Music", so der Sender am vergangenen Freitag auf derselben Plattform. Zwar ist die Die Höhle der Löwen-Investorin keine Expertin was das Eislaufen betrifft – aber durch ihre Tanzausbildung und als Finalistin der letzten Let's Dance Staffel, kann sie den Kandidaten reichlich Tipps in Fragen des künstlerischen Ausdrucks geben.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Judith gegenüber Promiflash erklärt, was genau ihr Part in der Jury ist: "Ich hab ja sehr viel auch unternehmerisch damit zu tun, Menschen zu coachen, Menschen zu helfen, sozusagen innere Hürden zu überwinden. [...] Das ist ein bisschen meine Rolle darin, die emotionale Rolle." Gemeinsam mit Katarina und Daniel sei die Mischung in der Jury damit ideal.

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Daniel Weiss, Katharina Witt und Judith Williams

Getty Images Erich Klann und Judith Williams bei "Let's Dance"

Actionpress/ Gulotta,Francesco Judith Williams, Unternehmerin und Moderatorin

