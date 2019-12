Ging dieser freche Spruch zu weit? Bereits im November kündigte Oliver Pocher (41) sein Moderations-Comeback für die Quizshow 5 gegen Jauch an. Heute ist es so weit: Nachdem Oli die Sendung schon mit einer eigenwilligen Cover-Version von Howard Carpendales (73) "Hello again" eröffnet hatte, war bereits klar: Humor wird in dem Format von nun an keinesfalls zu kurz kommen. Doch hat der Komiker nun schon den Bogen überspannt? Oli erlaubte sich einen haarigen Diss gegen einen Studio-Experten!

In der aktuellen Episode gab es auch ein paar tierische Gäste: Minipli-Meerschweinchen erheiterten die Zuschauer. Die kleinen Nager sind eine selten vorkommende Rasse – und bekannt für ihre besonders wilde, dichte und lange Haarpracht. Als Oli den Namen eines Exemplars bei seiner Besitzerin erfragte, konnte er sich einen Gag in ihre Richtung nicht verkneifen. "Und wie heißt das Meerschweinchen, das Sie auf dem Kopf haben?", schoss es aus dem Gastgeber heraus – dem wenig später wohl auch auffiel, dass das eine Spur zu viel gewesen sein könnte. "Kleiner Spaß... War nur ein Spaß. Aber Tiere sehen ja oft aus, wie ihre Besitzer... Aber war nur Spaß", gluckste der 41-Jährige weiter.

Ob das so gut bei der Adressatin ankam? Günther Jauch (63) hingegen konnte nach diesen Aussagen einen Schmunzler nicht unterdrücken. Und auch die Twitter-Gemeinde scheint Oli den Joke nicht übelzunehmen. Ein User amüsierte sich: "Da sitzt du fünf Stunden beim Friseur, zahlst 120 Euro, weil du ins Fernsehen kommst und dann fragt der Pocher: 'Was ist das für ein Meerschwein auf ihrem Kopf?' - Unbezahlbar." Ein Anderer stellte daraufhin sogar fest: "Oliver Pocher hat die letzten zwei Jahre bei #5gegenJauch gefehlt. Unterhaltung pur."

TVNOW Oliver Pocher und Günther Jauch bei "5 gegen Jauch"

TVNOW Oliver Pocher, Moderator

TVNOW Oliver Pocher bei "5 gegen Jauch"

