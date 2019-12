Jubiläum für diesen süßen Wollny-Spross! 2018 genoss Calantha Wollny (19) ihre Schwangerschaft mit ihrer Tochter im Bauch: Am 21. Dezember erblickte das Mädchen dann auch das Licht der Welt. Auch den Namen des Knirpses verkündete die Neu-Mami kurz darauf: Sie hat ihr Kind Cataleya getauft. Mit einigen zuckersüßen Aufnahmen der Mini-Prinzessin verzückt die 19-Jährige ihre Netz-Follower seitdem und hält die Fans mitunter in der Familien-Doku über ihren Zustand auf dem Laufenden. Heute ist ein besonderer Tag für den Knirps: Cataleya feiert ihren ersten Geburtstag!

Und zu diesem besonderen Tag wird die süße Maus von ihrer Familie nur so mit Glückwünschen überhäuft! Besonders Mama Calantha kommt aus dem Schwärmen über ihren Sprössling kaum heraus: "Heute vor genau einem Jahr hast du das Licht der Welt erblickt. Du bist so lebenslustig. Ich bin froh, dass du ein sehr großer Teil von meinem Leben bist. Du erfüllst mein Leben komplett, kleine Prinzessin. Mama wird immer auf dich aufpassen und dich immer lieben", lauteten die liebevollen Zeilen der Brillenträgerin auf Instagram. Dazu teilte sie einen zuckersüßen Schnappschuss von ihrem Töchterchen direkt nach der Geburt.

Auch Cataleyas Tante Sarafina (24) ist total vernarrt in die Einjährige. Die Frau von Peter Wollny (26) teilt eine Reihe an Bildern der Mini-Wollny – Sarafina hat auch liebe Worte an ihre Nichte. "Happy Birthday, Prinzessin. Ein Jahr wirst du heute, unglaublich. Wo ist die Zeit hin? Wir sind stolz auf dich. Wir lieben dich", lauten ihre Zeilen im Netz. Und auch die 20-Jährige Lavinia (20) meldet sich auf Social Media: "Du bist schon so unfassbar groß. Hab dich lieb, Maus."

Instagram / sarafina_wollny Cataleya Wollny, Baby von Calantha Wollny

Instagram / calantha_wollny_ Cataleya Wollny, Baby von Calantha Wollny

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny und Mann Peter mit Nichte Cataleya

