Er ist zutiefst gerührt! Am Freitag fand das große Finale von Dancing on Ice statt: In der letzten Runde kämpften Eric Stehfest (30), Lina Larissa Strahl (22) und Joey Heindle (26) um den Sieg um die Nachfolge von Vorjahressiegerin Sarah Lombardi (27). Am Ende gab es keine Überraschung und Favorit Eric wurde von den Zuschauern zum Gewinner gekürt. Aus diesem Grund richtete der Ex-GZSZ-Star seine ersten Worte auch an seine treue Community!

In der "Dancing on Ice"-After-Show sprach der Schauspieler mit GNTM-Beauty Theresia Fischer (27): Für ihn habe sich mal wieder bestätigt, wie verbunden er mit seinen Fans sei. "So viele Menschen, die angerufen haben, so viele Nachrichten, die von Herzen kamen. Ich weiß nicht...", brach der 30-Jährige sichtlich gerührt ab. "Ich stand früher vor der Entscheidung: Schauspieler werden oder Tänzer. Ich habe mich für die Schauspielerei entschieden und jetzt haben wir Eistanzen gemacht und es wurde belohnt und das rührt mich", ließ er seine Anhänger außerdem wissen. Zum Schluss bekam Eric noch ein liebevolles Kompliment von seiner Tanzpartnerin: "Du bist ein einmaliger Partner", sagte sie zu ihm.

Neben den schönen Worten hatte Eric auch eine schlechte Nachricht für seine Fans: Er will seine Karriere beenden und sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen. "Ich muss gestehen, ich brauche jetzt erst einmal Zeit, um nachzudenken. Ich bin als Schauspieler losgezogen und wusste nicht, wer Eric Stehfest ist. Ich habe mich hinter Rollen versteckt. Hier auf dem Eis stand Eric Stehfest", sagte er dazu. Nun da er sich gefunden habe, müsse er sich selbst nicht mehr suchen und könne nun gucken, wie es mit ihm weitergehen soll.

SAT.1 / Markus Nass Eric Stehfest, "Dancing on Ice"-Kandidat

Christoph Hardt / Future Image/ Action Press Amani Fancy und Eric Stehfest bei "Dancing on Ice"

SAT.1 / Willi Weber Eric Stehfest, "Dancing on Ice"-Gewinner 2019

