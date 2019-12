Sie präsentiert ihre Kurven! Erst im Oktober hat Amber Rose (36) das erste gemeinsame Kind mit ihrem Freund Alexander Edwards zur Welt gebracht. Bereits während der Schwangerschaft zeigte sich das Model mit ihrem kugelrunden Babybauch in gewohnt körperbetonten Outfits, wie zum Beispiel einem hautengen Leoparden-Mididress. Auch nach der Entbindung hat sich das offensichtlich nicht geändert. Amber wurde jetzt in einem Look erwischt, den die meisten Menschen eher unter ihrer Kleidung tragen, nämlich in funktionaler Ski-Unterwäsche!

Am Donnerstag schlenderte die 36-Jährige mit dem Vater ihres Neugeborenen nach einem Abendessen in einem Restaurant in Beverly Hills entspannt die Straßen entlang. Dabei präsentierte sie sich in einer knappen Leggings und mit einem passenden, engen Oberteil in schwarz-rotem Muster. Dieser Zweiteiler brachte ihre weibliche Sanduhrfigur definitiv zur Geltung. Der Rapper hielt es dagegen bis auf seine knallgrünen Haare schlichter: Er trug eine schwarze Jogginghose und einen Oversize-Kapuzenpullover, unter dem ein weißes Shirt hervorlugte. Die frischgebackenen Eltern zeigten sich den lauernden Paparazzi an diesem Abend total verliebt.

Ob die beiden wegen ihres Söhnchens Slash Electric Alexander so strahlen? Im Netz teilen sie zumindest immer wieder süße Schnappschüsse des Kleinen mit ihren Fans und betonen, wie vernarrt sie in ihn sind: "Wie kann man nur so niedlich sein?", schreibt Amber auf ihrer Instagram-Seite. Und auch der junge Vater kann sich mit Bildern von Slash nicht zurückhalten.

ActionPress Amber Rose und Alexander Edwards, Dezember 2019

Anzeige

ActionPress Amber Rose und Alexander Edwards, Dezember 2019

Anzeige

Instagram / ae4president Slash Electric Alexander Edwards, Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de