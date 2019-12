Nimmt Eric Stehfest (30) etwa bald im Deutschen Bundestag Platz? Am Freitag ging der Schauspieler zusammen mit seiner Eiskunstlaufpartnerin Amani Fancy (22) aus der zweiten Staffel Dancing on Ice als strahlender Gewinner hervor. Vor der Siegerverkündung hatte der 30-Jährige einen schweren Entschluss gefasst und sich dazu entschieden, seine TV-Karriere an den Nagel zu hängen. Doch möglicherweise wird er nicht komplett von der Bildfläche verschwinden. Wird Eric etwa in die Politik gehen?

Nachdem der Dresdner bekannt gegeben hatte, sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen zu wollen, erklärte er, dass er weiterhin etwas bewegen möchte. Ein Bereich, der sich dafür hervorragend eignen würde, ist die Politik. Wäre das eine mögliche Option für Eric? "Ich bin eher so ein Punk", erklärte er im Kukksi-Interview und fuhr fort: "Mich müsste man da schon irgendwie gekonnt einschleusen." In seinen Augen gehöre eine Menge Mut dazu, laut vor einer Menschenmasse mit einer bestimmten Einstellung zu einem Thema zu sprechen. "Da kann man auch viel Gegenwind bekommen. Aber mittlerweile bin ich alt genug, diesen auch auszuhalten. Vielleicht ist es gar nicht so falsch, in so eine Richtung zu gehen", argumentierte er.

Doch bevor sich der ehemalige GZSZ-Star über seine berufliche Zukunft weitere Gedanken macht, möchte er zunächst ein wenig zur Ruhe kommen. In den vergangenen Jahren habe er komplett durchgearbeitet. "Ich bin von einer Produktion in die nächste gegangen und brauche jetzt erst mal Zeit für mich und mein Kind sowie meine Frau", gab er an.

ActionPress Eric Stehfest bei "Dancing on Ice"

ActionPress Eric Stehfest bei einer Lesung seines Buches "9 Tage wach"

ActionPress Eric Stehfest, Autor

