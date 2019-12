Lässig vs. schick! Erst vor wenigen Wochen begeisterten Angelina Heger (27) und ihr Liebster Sebastian Pannek (33) die Fans mit der Neuigkeit, dass sie ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Seitdem halten die beiden Bachelor-Stars ihre Netz-Community mit vielen Einblicken in die Schwangerschaft auf dem Laufenden. Dabei erfahren die Follower des Pärchens auch immer mehr über Angewohnheiten und Macken der werdenden Eltern. Und in einem Punkt könnten die beiden unterschiedlicher kaum sein!

Während es die werdende Mama gerne gemütlich hat und auf legere Klamotten steht, trennt sich der 33-Jährige von seinem durchgestylten Outfit selbst in den eigenen vier Wänden eher ungern. "Wenn wir nach Hause kommen, dann schmeiße ich mich sofort in einen Hoodie und eine Jogginghose. Sebastian bleibt einfach in seinen Sachen, die er anhat", erzählte die hübsche Brünette ihren Fans kürzlich in einer Instagram-Story. Angelina betonte dann nochmals, dass sie sich das selbst nicht vorstellen könnte und sich immer sofort umziehen müsse, sobald sie in den heimischen vier Wänden angekommen sei.

Das eigene Nest soll sich übrigens bei dem verliebten Paar schon bald ändern. Die beiden sind zurzeit dringend auf der Suche nach einem neuen und größeren Heim. "Wir wollen gerne etwas kaufen – also noch schwieriger, weil dann muss es einfach hundertprozentig passen, für immer!", erklärt die 27-Jährige im Netz.

Instagram / angelinaheger Angelina Heger, September 2019

Instagram / sebastian.pannek Sebastian Pannek, Sebastian 2019

Instagram / sebastian.pannek Sebastian Pannek und Angelina Heger in Dubai, 2019

