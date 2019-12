Ihr kleines Glück wächst und gedeiht! Vor wenigen Wochen gaben Angelina Heger (27) und Sebastian Pannek (33) überglücklich bekannt, dass sie ein gemeinsames Kind erwarten. Seitdem nimmt sich die Beauty regelmäßig Zeit, ihre Community auf den neusten Stand zu bringen und Schwanger-Updates zu geben. Jetzt verriet die Bald-Mami ein neues Detail ihrer anderen Umstände: Angelina hat bisher nur minimal zugenommen!

In ihrer Instagram-Story erzählt die 27-Jährige von ihrem Kontrollbesuch. Dabei musste sich die werdende Mama wie gewohnt wiegen – doch die Schwester habe ihrer Meinung nach nicht so begeistert reagiert. "Dann fragte ich, ob das Gewicht gut ist, ob alles im Rahmen sei und dann sagte sie: 'Ja, ist noch im Rahmen.' Ich hab 1,7 Kilo in vier Monaten zugenommen und ich bin ja schon bald im fünften Monat", offenbarte Angelina. In ihren Augen sei das "im Rahmen" ziemlich unpassend gewesen – habe die Schwester sogar anschließend noch nachgehakt, ob die Sportliebhaberin im vergangenen Urlaub ein All-inclusive-Angebot genutzt habe.

Vor Kurzem plauderte die brünette Schönheit dann noch andere Veränderungen an ihrem Körper aus. "Das Erste, was ich bekommen habe, ist Cellulite. Von heute auf morgen hat die gesagt: 'Guten Morgen, ich gehöre jetzt auch dazu'", erzählte die Lebensgefährtin von Basti. Und auch an einer anderen Stelle habe sie eine kleine Transformation entdecken können: "Wie jede andere Schwangere habe ich das natürlich auch an den Brüsten extrem gemerkt."

Instagram / angelinaheger Angelina Heger und Sebastian Pannek, November 2019

Instagram / angelinaheger Angelina Heger, Unternehmerin

Instagram / angelinaheger Angelina Heger im Dezember 2019

