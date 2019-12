Vanessa Tamkan (22) lässt in Sachen Schönheit ein klein wenig nachhelfen. Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin ist längst bekannt dafür, dass sie sich in Bezug auf ihr Äußeres immer mal wieder neu erfindet. Die Veränderungen führt das Model allerdings für gewöhnlich mit neuen Frisuren herbei. Gerade entschied sich Vanessa für etwas deutlich Bleibenderes: Sie ließ sich die Lippen aufspritzen und teilt ihre Erfahrungen aus einem ganz bestimmten Grund mit ihren Followern.

Auf Instagram kritisiert die Wahl-Kölnerin offen, dass viele Netz-Stars Beauty-Eingriffe durchführen lassen würden, darüber aber nicht sprächen. Sie selbst findet, man solle offen mit diesem Thema umgehen. "Weil man kein falsches Bild vermitteln soll – ihr sollt vorsichtig mit solchen Dingen umgehen und wissen, was da genau gemacht wird", begründet Vanessa ihre Meinung direkt an ihre Follower gerichtet.

Mit ihrem Lippen-Ergebnis ist die Brünette aber sehr zufrieden. Zwar sei ihr Mund aktuell noch ein wenig geschwollen, das klinge aber in ein paar Tagen ab. Und wehgetan habe die Unterspritzung weder währenddessen noch danach. Wie gefällt euch Vanessa mit volleren Lippen? Stimmt ab!

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan, Model

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan vor ihrer Lippen-Unterspritzung

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan, ehemalige GNTM-Finalistin

