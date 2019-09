Vanessa Stanat braucht etwas Neues – mal wieder! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin hat seit ihrer Teilnahme an dem Model-Wettbewerb so einige Haarveränderungen durchgemacht: Heidi Klum (46) machte aus der Blondine beim großen Umstyling einen Rotschopf. Nach ihrem Show-Aus kehrte das Nachwuchsmodel jedoch zu ihrer Ursprungsfarbe zurück. Im Anschluss wurde ihre Mähne zu einem Bob geschnitten und im August braun gefärbt. Nach einem erneuten Besuch beim Friseur zeigt Vanessa sich jetzt mit Extensions!

Auf ihrem neuesten Instagram-Bild präsentiert die Laufstegschönheit am Freitag ihre neuen braunen Wellen. Von dem Ergebnis scheint das TV-Gesicht mehr als begeistert zu sein. "Ich fasse es nicht, wie sie das immer hinbekommen. Das sind meine wahren Helden – ehrlich!", freut sich die 22-Jährige. Gleichzeitig verrät sie auch, was hinter dem neuen Style steckt. "Lange Haare zur Hochzeit - Check!", offenbart die Neu-Brünette.

Die Eheschließung mit ihrem Verlobten Roman Tamkan ist schließlich nicht mehr in allzu weiter Ferne. Bereits im Oktober will sich das Paar das Jawort geben. Neben den passenden Haaren hat Vanessa auch schon ein Outfit für ihren besonderen Tag gefunden, wie sie Promiflash erzählte: "Das Kleid wird von Kaviar Gauche sein. Ich hatte ja damals bei GNTM auch einen Job für Kaviar Gauche und ich muss sagen, dass dieses Label einfach total meins ist."

Instagram / /vanessa.stanat Vanessa Stanat im September 2019

Anzeige

Instagram / vanessa.stanat Vanessa Stanat, Model

Anzeige

Instagram / vanessa.stanat Vanessa Stanat und Roman Tamkan

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de