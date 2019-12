Lust auf einen Job im Buckingham-Palast? Derzeit sucht Queen Elizabeth II. (93) wieder ein paar neue Mitarbeiter. Ausgeschrieben sind insbesondere drei interessante Stellen: Unter anderem kann man als Ticketverkäufer arbeiten, sein Talent als Social-Media-Manager der Royal Family unter Beweis stellen oder die Reisen der 93-Jährigen organisieren – auch ein Reisemanager wird im Königshaus gebraucht. In den Stellenanzeigen wird ebenfalls klar, wie viel die Angestellten der Blaublüter verdienen und welche Vorteile sie genießen.

Auf der Website von The Royal Household kann man sich über die Jobs informieren und sich bei Interesse bewerben. Derjenige, der Karten für den Palast verkauft, soll dafür umgerechnet 2.000 Euro brutto im Monat verdienen. Doppelt so viel Geld gibt es für den Social-Media-Manager, der sich um die Netz-Profile des Buckingham-Palastes kümmern soll. 5.000 Euro wandern dafür monatlich auf das Konto des potenziellen Beschäftigen. Am besten trifft es den Reiseplaner der Königin, der für seine Dienste pro Monat 8.500 Euro erhält. Einen besonderen Bonus bekommen alle Mitarbeiter der Royals: kostenloses Mittagessen an jedem Arbeitstag.

Dass diese Stellen besetzt werden sollen, zeigt einmal mehr, dass die Queen keinesfalls vorhat, den Thron in nächster Zeit zu räumen. Anfang des Monats kursierte kurzzeitig das Gerücht, dass sie in den kommenden 18 Monaten ihren Sohn Prinz Charles (71) zum Prinzregenten ernennen werde. Diese Meldung stellte sich als falsch heraus, wie ein Insider gegenüber Vanity Fair bekräftigte: "Das hört sich eher an wie die Handlung von The Crown als die Wahrheit!"

