Was für ein Weihnachtswunder: Die YouTube-Stars Maren und Tobias Wolf erwarten ihr erstes Kind! Die Bloggerin machte in der Vergangenheit kein Geheimnis daraus, dass sie sich mit ihrem Ehemann Nachwuchs wünscht. Seit einiger Zeit versuchten sie auch, aktiv schwanger zu werden. Auf diese Reise nahm die Beauty ihre Fans auf Instagram und YouTube mit – und zeigte unter anderem auch negative Schwangerschaftstests. Umso glücklicher ist die Beauty nun, dass sie ihren Followern jetzt diese tolle Nachricht mitteilen darf!

Auf Instagram hat Maren ein zuckersüßes Paar-Foto mit Tobi hochgeladen – darauf hält der Mode-Macher stolz ein Ultraschallbild in die Kamera, seine Liebste fasst sich strahlend an den Bauch. "Wir sind schwanger. Tobias und ich können es noch immer nicht glauben und sind unendlich glücklich", freut sich die Netz-Bekanntheit. Für das Ehepaar sei ein riesiger Traum in Erfüllung gegangen. Ihre Fans können sich in den kommenden Monaten also auf viel Baby-Content freuen – denn die Turteltauben wollen ihre Supporter auf auf dem Laufenden halten.

Unterstützung und wertvolle Ratschläge erhalten Maren und Tobi sicherlich von ihrer guten Freundin Bibi Claßen (26) – denn sie erwartet aktuell schon ihr zweites Kind. Bibi gratulierte dem Paar natürlich auch schon mit zuckersüßen Worten unter dem Post: "Herzlichen Glückwunsch! Wir freuen uns so sehr für euch und wünschen euch nur das Beste."

Instagram / tobiaswolf Tobias und Maren Wolf, Dezember 2019

Instagram / marenwolf Tobias und Maren Wolf, November 2019

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Heinicke und Maren Wolf

