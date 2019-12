Emanuel Ungaro war einer der größten Designer der vergangenen Jahrzehnte. Von 1958 bis 1964 war der Franzose Chefdesigner des heute überaus beliebten Labels Balenciaga. Später gründete er seine eigene, nach ihm selbst benannte Modemarke. Vor allem im Bereich der Damenmode war diese für ihre farbenfrohen, oft floralen Printmuster auf luftig-wallenden Stoffen bekannt. Seine Fans müssen nun aber von dem Modeschöpfer Abschied nehmen: Emanuel ist im Alter von 86 Jahren gestorben!

Dies gab vor wenigen Stunden die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf seinen engsten Familienkreis bekannt. Demnach sei der 86-Jährige am Samstag in Paris verstorben. Die genaue Todesursache ist bisher nicht bekannt, seine Familie wollte sich noch nicht weiter dazu äußern. Emanuel hinterlässt eine Tochter aus der Ehe mit Laura Bernabei Fanfani.

Erst Anfang des Jahres war eine weitere Modeikone und Designerlegende gestorben. Am 19. Februar 2019 ist Modezar Karl Lagerfeld (✝85) seiner Erkrankung an Bauchspeicheldrüsenkrebs erlegen. Fans, Kollegen und Freunde weltweit traf dieser Tod schwer. An der großen Gedenkfeier zu Ehren Lagerfelds haben im Juni rund 2.000 Gäste teilgenommen.

Getty Images Model für die Fashion-Show von Emanuel Ungaro

United Archives GmbH Emanuel Ungaro, Juli 1965

Getty Images Karl Lagerfeld, Stardesigner



