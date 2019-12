Clea-Lacy Juhn (28) ist schwer verliebt! Bereits seit einigen Wochen wurde vermutet, dass die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin wieder vergeben ist. Dann meldete sich vor wenigen Tagen ein Insider zu Wort und verriet, dass die 28-Jährige tatsächlich einen neuen Mann an ihrer Seite haben soll: Riccardo Basile habe es der Brünetten schwer angetan. Die Influencerin selbst bestätigte die Spekulationen selbst jedoch nicht – bis jetzt: Clea postete jetzt ein süßes Knutschfoto!

Auf ihrem neuen Instagram-Bild drückt sich die ehemalige Kuppelshow-Kandidatin ganz eng an den den Sky-Moderator und küsst ihn leidenschaftlich. Zu dem Post schreibt Clea: "Dass das Leben seine eigenen Regeln hat und verrückt spielt, wurde mir in den letzten Wochen und Monaten gezeigt. Es hat sich einiges bei mir getan und als ich es am wenigsten erwartet habe, bist du, Riccardo, in mein Leben getreten." Er habe ihr in kürzester Zeit gezeigt, dass er immer für sie da sei. Sie verriet: "Du hast keine Sekunde gezweifelt, als es mir schlecht ging, an meiner Seite zu sein. Bei dir kann ich lachen, weinen und ich selbst sein! Danke, dass du mich jeden Tag aufs Neue zum Strahlen bringst."

Mit der rührenden Nachricht verzückt der TV-Star seine Fans: "Ihr seid ja megasüß zusammen! Alles Gute und viel Glück!", schrieb einer ihrer Follower zu dem Post. Ein einer kommentierte: "Herzlichen Glückwunsch. Wenn es jemand verdient hat, dann du!"

Getty Images Clea-Lacy Juhn, November 2019

Anzeige

Getty Images Riccardo Basile, Dezember 2019

Anzeige

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn, September 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de