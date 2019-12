Gerda Lewis (27) strahlt vor Glück! Ist dafür etwa ein neuer Mann in ihrem Leben verantwortlich? Seit ihre Bachelorette-Liaison mit Keno Rüst zerbrochen war, ist die einstige Rosenverteilerin offiziell als Single durchs Leben gegangen. Das könnte sich pünktlich zum Fest der Liebe allerdings geändert haben. Immerhin verfasste Gerda nun Zeilen, die auf eine ganz besondere Person in ihrem Leben hinweisen – etwa auf ihren neuen Freund?

Auf Instagram postete die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin am Samstag, dass es so schön sei, bedingungslos glücklich zu sein. "Es braucht nur die kleinsten Dinge: ein Wort, ein Lächeln, einen besonderen Menschen, um einen Menschen glücklich zu machen", freute sich Gerda. Um wen es sich bei diesem besonderen Menschen handelt, behielt sie allerdings für sich.

Auch in ihrer Story kam die Blondine auf eine wichtige Person zu sprechen: "Eines Tages wirst du jemanden treffen, der keine Angst hat, 'Liebe' eine neue Chance zu geben. [...] Eines Tages wirst du deinen besten Freund, deinen größten Unterstützer und dein Team-Mitglied in einer Person finden."

Instagram / keno_ruest Gerda Lewis und Keno Rüst auf ihrem USA-Trip im Oktober 2019

ActionPress Gerda Lewis, Dezember 2019

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis im November 2019

