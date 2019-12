Für immer verewig auf ihrer Haut? Nach dem Liebes-Aus zwischen Clea-Lacy Juhn (28) und Sebastian Pannek (33) hatte es bisher kein anderer Mann geschafft, das Herz der ehemaligen Bachelor-Gewinnerin zu erobern. Das soll sich mit Riccardo Basile allerdings geändert haben. Offiziell bestätigt haben die zwei zwar noch nichts, aber im Netz ließ die Influencerin immer wieder durchblicken, dass sie wieder in festen Händen sei. Und Cleas neuestes Tattoo könnte sogar ein Indiz dafür sein, wie ernst es zwischen den beiden bereits ist!

In seiner Instagram-Story postete der Sky-Moderator am Samstagabend tatsächlich ein Bild von seiner Liebsten, wie sie in dem Lokal Remembar in Fulda genüsslich einen Rotwein trinkt. Ein Detail stach bei diesem vermeintlichen Schnappschuss besonders ins Auge: Die linke Hand der 28-Jährigen war mit einem neuen Tattoo geschmückt, welches lediglich aus dem Buchstaben "R" bestand. Nur ein Zufall, dass das der Anfangsbuchstabe seines eigenen Namens ist? Ob es sich dabei aber wirklich um ein Liebes-Tattoo handelt, haben beide bis jetzt noch nicht aufgelöst.

Und auch in den Instagram-Stories der hübschen Brünetten ist der Sport-Interessierte immer wieder zu sehen. Zwar zeigt sie ihn nicht ganz offen, sondern es ist nur seine Stimme zu hören oder seine Hände zu sehen – aber trotzdem scheint sie ihre Liebe zu Riccardo nicht länger verstecken zu wollen.

ActionPress Riccardo Basile, Mai 2019

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn, Dezember 2019

ActionPress Clea-Lacy Juhn, Tribute to Bambi November 2019

