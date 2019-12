Lars Tönsfeuerborn und Nicolas Puschmann haben sich gesucht und gefunden. Bei Prince Charming eroberte der Rotschopf Nics Herz im Sturm. Er setzte sich gegen seine zahlreichen Konkurrenten durch und ergatterte die letzte Krawatte des smarten ehemaligen TV-Junggesellen. Auch über zwei Monate nach Drehschluss sind die zwei noch ein Paar und überglücklich miteinander. Schon bald wollen sie ihre Beziehung auf die nächste Ebene bringen.

"Wir möchten gerne zum 1. Februar zusammenziehen", gibt Nicolas gegenüber Promiflash preis. Aber in welche Stadt zieht es die frisch Verliebten? Nic wohnt aktuell noch in Köln, Lars in Düsseldorf. Im Interview verraten sie das zwar noch nicht, erklären aber, dass sie sich in beiden Städten umgeschaut hätten. Zu früh kommt der Schritt für das Traumpaar keineswegs, erklärt Lars: "Wir wollen einfach diesen Schritt wagen. Entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht."

Promiflash spricht auch mit Nics Mama Angelika Puschmann – ihre Meinung zum zeitnahen Umzug? "Mein Gott, sie sind jung, warum sollen sie es nicht tun?" Ihr Sohn und sein Partner hätten auch die Zeit zwischen Dreh des "Prince Charming"-Finales und dessen Ausstrahlung super überstanden. Das habe sie noch mal zusammengeschweißt.

