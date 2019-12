Janni (29) und Peer Kusmagk (44) genießen die Zeit mit ihrer kleinen Familie! Im Juli dieses Jahres erwarteten die Surferin und der Moderator neben Söhnchen Emil-Ocean (2) ihren zweiten Nachwuchs. Mit Töchterchen Yoko freut sich die Truppe erstmals auf ein Weihnachtsfest zu viert! Dabei hat das Paar auch schon genaue Pläne für die freie Zeit – im Promiflash-Interview plauderten die Kusmagks jetzt aus, wie sie die anstehenden Feiertage verbringen werden!

Mit Peers Teilnahme bei Dancing on Ice blieb dem Zweifach-Vater nur wenig Zeit mit seinen Liebsten. Das will die Familie nun nachholen und die besinnlichen Momente genießen: "Wir freuen uns jetzt riesig auf die Vorweihnachtszeit", verriet er gegenüber Promiflash. Der "Löwenzahn"-Darsteller und seine Partnerin pflegen die Tradition, andere Kulturen kennenzulernen. Über die Festtage will das Duo mit seinen Kids "an einem ganz anderen Fleck auf der Erde sein". Wo genau es in diesem Jahr hingehen soll, behielten die beiden Reality-TV-Stars allerdings noch für sich.

Ihre Auszeit von den sozialen Netzwerken kündigten die Kusmagks bereits an. Kurz nach dem Finale der Eisshow packte das Quartett seine Koffer und machte sich auf die Reise. "Wir hatten die Idee, dass man die Zeit nutzt, um anzugucken, wie andere Menschen Weihnachten feiern", erklärte Peer. Damit möchten die ehemaligen Adam sucht Eva-Teilnehmer ihrem Nachwuchs auch die verschiedenen Weltreligionen näherbringen.

