Sie können ihr großes Glück kaum fassen! Vor wenigen Stunden gaben Maren (27) und Tobias Wolf eine unglaublich schöne Neuigkeit bekannt: Sie erwarten ihr erstes gemeinsames Baby! Nach langem Probieren und Warten hat sich endlich ihr großer Kinderwunsch erfüllt. Die beiden erzählten jetzt Promiflash, wie glücklich sie sind: Maren und Tobi können alles noch nicht so richtig in Worte fassen!

In einem ersten Statement gegenüber Promiflash teilten die beiden mit, wie es ihnen gerade geht. "Wir sind total aufgeregt und freuen uns so sehr, dass sich alle mit uns freuen. Können es immer noch nicht fassen und sind so gespannt auf dieses Abenteuer", verriet das Ehepaar freudig im Gespräch. Ihre Community wolle das Pärchen ab sofort immer auf dem Laufenden halten und bald mehr verraten. "Jetzt genießen wir erst mal unser letztes Weihnachten zu zweit und freuen uns auf alles, was kommt", plauderten die beiden weiter aus.

Vor wenigen Wochen hatte die YouTuberin offenbart, wie schwer die Erfüllung ihres Kinderwunsches war. "Schwanger werden ist nun mal nicht so einfach, wie es manchmal rüberkommt – gerade in der Social-Media-Welt", lauteten damals ihre ehrlichen Worte gegenüber Promiflash.

Instagram / marenwolf Maren Wolf im September 2019

Instagram / tobiaswolf Tobias und Maren Wolf, Dezember 2019

Instagram / marenwolf Maren Wolf, Netz-Star

