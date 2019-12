Nach zwei Jahren hat die Ehe von Ramona und Stephan einen weiteren romantischen Meilenstein erreicht! Als Teilnehmer der dritten Staffel des beliebten TV-Experiments feierten die beiden ihre Hochzeit auf den ersten Blick bereits 2016! Das Paar ist noch immer glücklich liiert – die beiden wohnen mittlerweile zusammen und sind stolze Hunde-Eltern. Mit einer Kleinigkeit hatte sich Ramona aber noch ein Weilchen Zeit gelassen: Erst vor Kurzem hat sie Stephans Nachnamen angenommen.

In der Spezialsendung am Sonntag trafen die zwei auf andere Kuppelkandidaten, um ihre Erfahrungen auszutauschen. Mit Cindy (31) und Alex plauderten sie schließlich über die Entscheidung der Ladys, die Nachnamen ihrer Ehemänner anzunehmen. Cindy war schon direkt nach Abschluss der Sendung bereit dafür – bei Ramona hatte dies rund zwei Jahre gedauert. "Das war so das Letzte, das uns halt irgendwie getrennt hat. Eigentlich war das bei mir genauso wie bei dir: Ich wollte erst auf den Antrag warten und wenn ich den Antrag dann bekomme, wollte ich den Namen annehmen", plauderte sie aus. Den Antrag hat sie zwar bis heute nicht bekommen, ihre Entscheidung bereut sie aber dennoch nicht. "Nach den zwei Jahren fehlte es halt. Es war das Einzige, das noch fehlte, um eins zu sein", erklärte sie weiter.

Dass Cindy schon jetzt ihren Mädchennamen aufgibt, kann Ramona nur gutheißen. "Ich finde das super, dass sie so schnell ihren Namen geändert hat. Ich finde, das ist ein Zeichen dafür, dass den beiden die Beziehung wirklich wichtig ist", freute sie sich für ihre TV-Kollegen. Ihr Göttergatte stimmte ihr voll und ganz zu. "Es ist ein großer Schritt. Es ist nicht nur ein Name oder etwas, das im Personalausweis steht. Mir hat das viel bedeutet. Es war ein großes Geschenk, dass sie den Namen angenommen hat", so Stephans Worte.

Sat.1 Alex, Cindy, Ramona und Stephan von "Hochzeit auf den ersten Blick"

Sat 1 Stephan und Ramona aus "Hochzeit auf den ersten Blick"

Facebook / Ramona und Stephan Ramona und Stephan von "Hochzeit auf den ersten Blick" mit ihrem Hund, Dezember 2019

